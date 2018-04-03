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Украина получит от США подержанные катера
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Украина получит от США подержанные катера 80-х годов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Речь идет о катерах класса Island, которые строились для американской береговой охраны еще в конце 80-х годов.
Министерство обороны Украины одобрило сделку на бесплатное получение от США двух подержанных патрульных катеров. Киеву придется оплатить лишь транспортировку, подготовку экипажей и ряд других сопутствующих расходов. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС США.
В Вашингтоне сообщили, что речь идет о катерах класса Island — они строились для береговой охраны США в конце 80-х и сейчас уже изрядно устарели. В последние годы американские ВМС заменили их на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. А Island щедро раздают союзникам. Ранее три таких катера получил Пакистан, еще два — Грузия.
По сообщению пресс-службы командования ВМС США, в настоящее время Киев ожидает от Вашингтона информации о сроках проведения заключительного этапа переговоров по выработке конкретных условий контракта, в частности стоимости предстоящих расходов, связанных с передачей катеров, а также сроков выполнения работ.
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