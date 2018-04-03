Украина получит от США подержанные катера 80-х годов

Речь идет о катерах класса Island, которые строились для американской береговой охраны еще в конце 80-х годов.

Министерство обороны Украины одобрило сделку на бесплатное получение от США двух подержанных патрульных катеров. Киеву придется оплатить лишь транспортировку, подготовку экипажей и ряд других сопутствующих расходов. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС США.

В Вашингтоне сообщили, что речь идет о катерах класса Island — они строились для береговой охраны США в конце 80-х и сейчас уже изрядно устарели. В последние годы американские ВМС заменили их на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. А Island щедро раздают союзникам. Ранее три таких катера получил Пакистан , еще два — Грузия

По сообщению пресс-службы командования ВМС США, в настоящее время Киев ожидает от Вашингтона информации о сроках проведения заключительного этапа переговоров по выработке конкретных условий контракта, в частности стоимости предстоящих расходов, связанных с передачей катеров, а также сроков выполнения работ.