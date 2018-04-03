Навыки военных в РФ будут оценивать по-новому

Министерство обороны РФ разработало критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих. Благодаря нововведению станут понятны перспективы служебного роста, а также размер ежемесячной премии. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Так, квалификация будет присваиваться после прохождения специального тестирования. Кроме того, в документе предусмотрены четыре категории мастерства — от специалиста третьего класса до мастера.
Уточняется также, что новый порядок затронет ФСБ, Росгвардию и МЧС. По оценкам экспертов, действующая система присвоения квалификации больше не отвечает современным реалиям.
В настоящее время документ находится на межведомственных согласованиях. Ожидается, что в будущем будет пересмотрена шкала ежемесячных выплат, которые привязаны к уровню классности.
С 1 апреля в Российской Федерации официально начинается весенний призыв военнообязанных граждан на службу в армию. В рамках призыва в этом году планируется набрать в войска 128 тысяч человек.