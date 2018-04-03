Навыки военных в РФ будут оценивать по-новому

Минобороны РФ разработало новые критерии для оценки навыков военнослужащих

Министерство обороны РФ разработало критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих. Благодаря нововведению станут понятны перспективы служебного роста, а также размер ежемесячной премии. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Так, квалификация будет присваиваться после прохождения специального тестирования. Кроме того, в документе предусмотрены четыре категории мастерства — от специалиста третьего класса до мастера.

Уточняется также, что новый порядок затронет ФСБ , Росгвардию и МЧС . По оценкам экспертов, действующая система присвоения квалификации больше не отвечает современным реалиям.

В настоящее время документ находится на межведомственных согласованиях. Ожидается, что в будущем будет пересмотрена шкала ежемесячных выплат, которые привязаны к уровню классности.