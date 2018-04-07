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Турция закупит у России «Корнеты»
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Турция хочет купить противотанковые комплексы «Корнет» 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Турецкие журналисты выяснили подробности нового контракта на поставки российского вооружения. По данным издания "Йени шафак", Турция хочет купить у России противотанковые ракетные комплексы типа "Корнет", а также заключит соглашение на обслуживание комплектов, уже применяемых в турецкой армии. Подобный контракт может стать приоритетом в военно-техническом сотрудничестве двух стран, пишет "Интерфакс".
В планах Турции также закупка российской экипировки для пехоты и транспортных средств. Вдобавок Турция заинтересована в помощи российских специалистов в улучшение брони танков.
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