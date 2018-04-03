Ещё
В РФ испытали воздухонезависимую установку для подлодок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия успешно испытала воздухонезависимую установку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конструкторское бюро «Малахит» испытало образец ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки) для малых неатомных подводных лодок, сообщает ТАСС.
«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, определена кооперация предприятий, совместно с которыми будет создан опытный образец установки», — сказали на предприятии.
В настоящее в рамках проекта «Пиранья-Т» конструкторское бюро предлагает на экспорт подлодки водоизмещением до одной тысячи тонн, предназначенные для действий в прибрежных водах и в районах с малыми глубинами, которые по желанию заказчика могут оснащаться ВНЭУ.
Также в «Малахите» работают над созданием автономных глубоководных аппаратов. В составе Военно-морского флота России уже действуют два аппарата («Русь» и «Консул»), которые неоднократно успешно погружались на предельную глубину в шесть километров.
Воздухонезависимый двигатель позволяют неатомной субмарине плавать без необходимости подниматься на поверхность в течение длительного промежутка времени (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.
В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро «Рубин». Соответствующую установку военные планируют получить в 2021-2022 годах.
«Малахит» специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые атомные субмарины проекта 627 (А) «Кит» и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885 (М) «Ясень».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот300
Малышева вызвала гнев телезрителей424
Путин упразднил посредничество в ЖКХ67
Тюрьма помогла Рыбке36
Что не так с новым «Простоквашино»32
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение