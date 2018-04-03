В РФ испытали воздухонезависимую установку для подлодок

Россия успешно испытала воздухонезависимую установку

Конструкторское бюро «Малахит» испытало образец ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки) для малых неатомных подводных лодок, сообщает ТАСС

«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, определена кооперация предприятий, совместно с которыми будет создан опытный образец установки», — сказали на предприятии.

В настоящее в рамках проекта «Пиранья-Т» конструкторское бюро предлагает на экспорт подлодки водоизмещением до одной тысячи тонн, предназначенные для действий в прибрежных водах и в районах с малыми глубинами, которые по желанию заказчика могут оснащаться ВНЭУ.

Также в «Малахите» работают над созданием автономных глубоководных аппаратов. В составе Военно-морского флота России уже действуют два аппарата («Русь» и «Консул»), которые неоднократно успешно погружались на предельную глубину в шесть километров.

Испании, Воздухонезависимый двигатель позволяют неатомной субмарине плавать без необходимости подниматься на поверхность в течение длительного промежутка времени (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции Швеции , Германии, Японии Китае , Индии и США

В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро «Рубин» . Соответствующую установку военные планируют получить в 2021-2022 годах.

«Малахит» специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые атомные субмарины проекта 627 (А) «Кит» и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885 (М) «Ясень».