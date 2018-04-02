Москву заподозрили в «захвате» линий связи

Запад подозревает Москву в подключении к подводным кабелям

Недавнее появление российского океанографического исследовательского судна «Янтарь» в Южной Атлантике вызвало переполох в США и у союзников Вашингтона. Хотя, согласно российской версии, корабль был направлен для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан Хуан», на Западе полагают, что действия «Янтаря» угрожают подводным линиям связи и могут вызвать новый всплеск информационной войны между Москвой и Вашингтоном.

«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на подводные кабели, которые связывают страны мира между собой», — во всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе.

«Будет ли Москва заниматься нарушением связи (то есть обрывом кабельных линий) или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу» — так трактует Associated Press переход российского корабля в Южную Атлантику.

Но безотносительно намерений Москвы, американские и западные официальные лица все больше и больше обеспокоены интересом потенциальных конкурентов к 400 волоконно-оптическим кабелям, по которым передается огромное количество информации, включая электронные письма и проходят ежедневные финансовые транзакции объемом в $10 трлн.

«В настоящее время мы наблюдаем такую активность российского Военно-морского флота, особенно в подводной сфере, каковой мы не видели с 1980-х годов», — заявил в марте американскому конгрессу командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Линии связи, проложенные в океанских глубинах, имеют исключительно важное значение, напоминают эксперты в США. По их мнению, без подводных кабелей банки в азиатских странах не смогли бы отправить деньги в Саудовскую Аравию , чтобы заплатить за поставки нефти. Руководство ВС США испытывало бы большие трудности в управлении войсками, ведущими боевые действия в Афганистане и Ближнем Востоке.

Вся эта информация передается по волоконно-оптическим кабелям, которые чаще всего не толще обычного садового шланга. В настоящее время в океанских глубинах проложено 620 тыс. миль подобных линий связи, то есть их общая длина в 25 раз превышает длину земного экватора.

Большинство кабельных линий связи в настоящее время принадлежит частным телекоммуникационным компаниям, включая таких гигантов, как Google Microsoft . Их расположение может быть легко идентифицировано на общедоступных картах. Повреждения подобных кабелей может быть чревато непредсказуемыми последствиями.

«Русские в случае кризиса или конфликта с нами могут принести немало вреда, если выведут из строя подобные линии связи», — заявил Майкл Кофман , военный эксперт по России в некоммерческой исследовательской группе CNA Corp, которая является Центром военно-морских исследований. Это некоммерческая научно-исследовательская организация, основанная в 1942 году группой ученых Массачусетского технологического института, проводит исследования по военно-морской тематике на основе соглашения с Министерством военно-морских сил США и финансируется из федерального бюджета.

Эксперты в США обращают внимание, что корабль «Янтарь» оснащен специальными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемые подводными аппаратами, которые в состоянии погружаться на глубину порядка 6 тыс. м.

Кроме того, американцы подчеркивают, что «Янтарь» может осуществлять проведение подводных технических работ при помощи манипуляторного устройства и проводить обследование подводных объектов и сооружений.

В сентябре 2015 года, напоминают аналитики США, «Янтарь» крейсировал возле базы ВМС США «Кингс-Бей», места дислокации американских подводных лодок, приписанных к американскому Атлантическому флоту. По их мнению, российский корабль собирал информацию о субмаринах, подводных линиях связи и гидроакустической противолодочной системе США СОСУС.

«Однако пока нет никаких веских доказательств, что российский корабль «Янтарь» был занят именно этого рода деятельностью», — заявил консультант по безопасности информационных технологий в Канаде Стефан Уоткинс.

Но в то же время он задается вопросом, что делает сегодня «Янтарь» в местах расположения подводных линий связи.

«Они явно что-то затевают»

По поводу предполагаемой деятельности экипажа «Янтаря» Уоткинс выразился так: «Я не думаю, что сегодня российские специалисты занимаются каким-либо вредительством. Я полагаю, что сегодня они закладывают основу для будущих операций».

Члены Конгресса США также задаются аналогичными вопросами. Член палаты представителей Конгресса США Джо Кортни, демократ от Коннектикута в подкомитете палаты по морской мощи, заявил относительно деятельности ВМФ России: «Ясно то, что они детально отслеживают места прокладки кабелей и крейсируют возле линий связи, тем самым демонстрируя, что что-то затевают».

Сенатор от Демократической партии Гэри Питерс (штат Мичиган), член комитета по делам вооруженных сил, заявил, что цель Москвы, по его мнению, в том, чтобы «разрушить нормальные каналы коммуникации и создать среду дезинформации и недоверия».

Ливию и В общем, переходы «Янтаря» многих в США заставили «поднять брови». В частности, американские аналитики обратили внимание, что 18 октября 2016 года сирийская телекоммуникационная компания принялась за обслуживание и ремонт кабеля в Средиземном море, который обеспечивает интернет-соединение сразу для нескольких стран, включая Сирию Ливан . «Янтарь» прибыл в этот район Средиземного моря за день до начала четырехдневного обслуживания и ремонта кабеля. И убыл за два дня до того, как ремонт закончился. Неизвестно, чем корабль занимался все это время, полагают аналитики в США.

Стефан Уоткинс описал другой эпизод, случившийся 5 ноября 2016 года. В этот день подводный кабель, соединяющий страны Персидского залива, отключился от источников электроэнергии в Иране . Уоткинс вновь попытался связать это происшествием с перемещением российского корабля. В частности, он напомнил, что несколько часов спустя «Янтарь» отбыл из Омана и направился в район приблизительно в 60 милях к западу от иранского портового города Бушер, где этот кабель выходит на берег. Связь была восстановлена незадолго до прибытия «Янтаря» в эту точку моря 9 ноября.

Корабль оставался вблизи Бушера в течение еще нескольких дней. Однако и на этот раз никаких убедительных доказательств между переходом морем «Янтаря» и повреждением кабеля приведено не было.

Подводные кабели были целями для разведок разных стран и прежде. В начале Первой мировой войны Великобритания обрубила и без того небольшое число немецких подводных коммуникационных кабелей, тем самым существенно сократив поток разведывательных данных для работы германских штабов.

Всему виной якоря

Однако немало вреда подводным линиям связи оказывает и чисто уголовная среда. К примеру, в 2007 году вьетнамские власти конфисковали суда, на борту которых находились многие мили волоконно-оптического кабеля, который воры подняли с морского дна для последующей продажи. Этот случай привел к прерыванию связи в течение нескольких месяцев.

В 2013 году египетские власти арестовали трех аквалангистов из Александрии, пытавшихся вывести из строя кабель, проложенный от Франции до Сингапура . И через пять лет остаются вопросы, кто ответственен за нападение на кабель, обеспечивающий приблизительно одну треть всего интернет-трафика между Египтом и Европой.

Несмотря на относительно небольшое количество известных инцидентов, связанных с разведдеятельностью тех или иных государств, большинство отключений связи и электричества происходит из-за несчастных случаев.

Приблизительно двести подобных неприятностей происходят каждый год. Большинство из них случается, когда якоря кораблей и судов цепляются за кабели и рвут их, или же такие же инциденты происходят из-за контакта подводных линий связи с разного рода рыболовными снастями. Часто кабели выходят из строя во время цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.

Но даже случайные обрывы линий связи могут достаточно сильно навредить частям и соединениям вооруженных сил США во время ведения ими боевых действий, подчеркивают американские аналитики. В частности, в 2008 году разведывательные полеты американских беспилотных летательных аппаратов на авиабазе «Балад» в Ираке были прекращены не из-за минометных обстрелов противника или пыльных бурь, а по очень простой причине — якорь оборвал связной кабель за сотни миль от базы.

«Что касается разведывательной деятельности нашего океанографического судна «Янтарь», то никаких доказательств съема информации с подводных кабелей у американской стороны нет», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Но вот США подобные операции в годы холодной войны проводили регулярно, напомнил собеседник издания. В частности, в начале 1970-х годов руководству США стало известно о существовании подводной линии связи, проходящей по дну Охотского моря и соединяющей базу Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском со штабом ТОФ во Владивостоке . В октябре 1971 года американцы обнаружили наш кабель на глубине 120 м и смонтировали подслушивающее устройство, позволявшее снимать с кабеля информацию, не нарушая его целостности.

Со временем подслушивающие устройства, напоминает Виктор Кравченко, были установлены и на других подводных кабелях ВМФ СССР.