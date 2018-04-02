Каспийская флотилия уходит из Астрахани

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Перевод начнется уже в 2019 году, написало РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Виктора Кравченко, перевод займет три-пять лет, но повысит оперативные возможности флотилии.

«Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий», — отметил он.

Адмирал пояснил, что в Астрахани Волга замерзает на несколько месяцев, и проводка боевых кораблей требует ледоколов.

В советское время Каспийская флотилия базировалась в Баку , после распада СССР была перебазирована в Астрахань и Махачкалу. Сейчас в Каспийске дислоцирована часть сил флотилии. После работ по углублению дна и развития инфраструктуры в Каспийск будут переводиться корабли из Астрахани и Махачкалы.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом составляет морскую компоненту Южного военного округа. В ее составе — два сторожевых корабля (корвета), в том числе флагман — «Татарстан», восемь малых боевых кораблей (из них три — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — несут ракеты «Калибр»), боевые, десантные катера и тральщики.