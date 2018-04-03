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На Черноморском флоте начались учения морской авиации
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На Черноморском флоте начались учения морской авиации 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летные тактические учения морской авиации с бомбометанием и стрельбой начались во вторник на Черноморском флоте. Об этом журналистам рассказал представитель флота капитан третьего ранга Алексей Рулев.
"В ходе учений экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям", — сказал он.
В маневрах участвуют авиационные эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка Морской авиации Черноморского флота. Параллельно с ударной авиацией на полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.
В учениях задействовали более 20 самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота: многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27.
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