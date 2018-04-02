Секретный радар С-500 попал на видео

Канал «Россия» показал первые кадры работы всевысотного радара-обнаружителя «Енисей». Об этом сообщает «Российская газета».

Новостной сюжет был посвящен российско-белорусской воздушно-огневой конференции на полигоне Ашулук. В какой-то момент автор репортажа начала рассказывать о радио-локационном комплексе «Енисей». По ее словам, он распознает баллистические и крылатые ракеты на высоте до 100 километров и на дальности до 600 километров. На кадрах «Енисей» запечатлен за работой.

Как отмечает издание, так как радар «Енисей» входит в комплект перспективной системы ПВО С-500 «Прометей», то информация о нем не была опубликована в открытом доступе.

Издание предположило, что «Енисей» может быть развитой РЛС 96Л6Е, которая применяется в С-300 и С-400. РЛС необходимы для обнаружения, опознавания и сопровождения целей.