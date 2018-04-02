Ещё
Секретный радар С-500 попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секретный радар С-500 попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Канал «Россия» показал первые кадры работы всевысотного радара-обнаружителя «Енисей». Об этом сообщает «Российская газета».
Новостной сюжет был посвящен российско-белорусской воздушно-огневой конференции на полигоне Ашулук. В какой-то момент автор репортажа начала рассказывать о радио-локационном комплексе «Енисей». По ее словам, он распознает баллистические и крылатые ракеты на высоте до 100 километров и на дальности до 600 километров. На кадрах «Енисей» запечатлен за работой.
Как отмечает издание, так как радар «Енисей» входит в комплект перспективной системы ПВО С-500 «Прометей», то информация о нем не была опубликована в открытом доступе.
Издание предположило, что «Енисей» может быть развитой РЛС 96Л6Е, которая применяется в С-300 и С-400. РЛС необходимы для обнаружения, опознавания и сопровождения целей.
С-500 «Прометей» — российский зенитный ракетный комплекс, разрабатываемый концерном «Алмаз-Антей».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП47
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому89
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России511
Тест: Знаете армейский жаргон?81
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»357
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
01:00
Модернизация библиотек продолжится
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение