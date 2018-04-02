Тест: Знаете армейский жаргон?

Первого апреля в России начался весенний призыв . В армию отправятся 128 тысяч новобранцев. Попав в Вооруженные Силы, они узнают много нового, в том числе освоят новый язык.

А знаете ли вы армейский жаргон? Сможете "перевести" слово? Пройдите тест.