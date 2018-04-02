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Тест: Знаете армейский жаргон?
Рамблер
37 минут назад
Фото: Reuters
Комментарии
6
Первого апреля в
России
начался весенний призыв
. В армию отправятся 128 тысяч новобранцев. Попав в Вооруженные Силы, они узнают много нового, в том числе освоят новый язык.
А знаете ли вы армейский жаргон? Сможете "перевести" слово? Пройдите тест.
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