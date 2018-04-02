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Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
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Минобороны решило перебазировать Каспийскую флотилию в Дагестан 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — передает РИА «Новости» слова Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
Он подчеркнул, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.
Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что Минобороны начало строительство военно-морской базы на Каспийском море, которая сможет вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечит их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия.
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