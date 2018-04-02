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Шойгу поделился ожиданиями от весеннего призыва
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Шойгу поделился ожиданиями от весеннего призыва 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Качество комплектования российских войск должно существенно вырасти с введением в начавшийся призыв некоторых законодательных изменений, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Первое. Теперь молодой человек, если ему меньше 27 лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании — обращаю на это внимание — при желании — может пройти повторное медицинское освидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине», — передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Второе изменение, по словам главы военного ведомства, касается профессионального отбора.
«Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, что должно существенно повысить качество комплектования Вооруженных сил», — отметил Шойгу. Министр обороны напомнил, что в соответствии с указом президента России 1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 128 тыс. человек, в том числе 113 тыс. 840 молодых людей для ВС, что на 10% меньше, чем прошлой весной.
«Прошу главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих родами войск и войсками военных округов обеспечить подготовку жилищно-казарменного фонда к размещению новобранцев, назначение их на должности с учетом военноучетных специальностей, создать условия для скорейшей адаптации к армейским условиям, не допустить случаев заболевания военнослужащих», — передает ТАСС поручение главы Минобороны. Напомним, в пятницу, 30 августа президент Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2017 года россиян на военную службу.
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