ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»

Источник: ЧФ готов обеспечить безопасность в Азовском море

Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря — в частности, о постоянном присутствии в этом районе сил и средств флота помимо морских пограничников, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах республики.

Российское судно "Норд" 26 марта было задержано украинскими пограничниками, которые заявили, что российский экипаж нарушил морскую границу. В настоящий момент МИД РФ требует от украинской стороны вернуть захваченное судно, которое находится в украинском порту Бердянск, и освободить экипаж.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

"Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна", — подчеркнул собеседник агентства.