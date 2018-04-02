Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95 ракетами Х-101

По словам главы военного ведомства, для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации самолеты дальней авиации проходят заводской ремонт и модернизацию.

"В соответствии с графиками самолеты оснащаются новыми ракетами Х-101", — отметил Сергей Шойгу.

Напомним, во время операции против международных террористов в Сирии российские ракетоносцы неоднократно применяли дальнобойные ракеты Х-101 для уничтожения подземных бункеров боевиков, складов с военной техникой и боеприпасами, штабы и узлы связи. Средства объективного контроля подтверждали точность поражения целей.

Крылатая высокоточная ракета Х-101 выполнена исключительно из российских комплектующих и малозаметна для радиолокации. Отклонение от цели на расстоянии свыше пяти тысяч километров составляет не более чем пять метров. Ракета снабжена уникальным навигационным комплексом, который во время полета сравнивает пейзаж под ракетой с эталонными образцами. На подлете к цели Х-101 включает головку самонаведения. Кроме того, после запуска ракету можно перенацеливать на другие объекты.

Одни самолет Ту-95МС может нести восемь Х-101 на пилонах под крыльями. Две барабанные пусковые установки стратегического ракетоносца Ту-160 вмещают 12 крылатых ракет.