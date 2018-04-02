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Российская армия получит новый танк «Прорыв-3»уже в 2018 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская армия получит модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3" уже в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс". Выпускают машины на "Уралвагонзаводе", который входит государственную корпорацию Ростех.
Агентство получило информацию от собственного источника. Он заявил, что работа над проектом продолжается. Уже в нынешнем году армия примет на вооружение новые танки, и частично — Т-90 модернизированные до уровня "Прорыв-3".
Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов еще в феврале 2018-го сообщил о том, что каждый год в войска будут поступать по двести новых танков различных модификаций. А уже после 2020 года военное ведомство начнет заключать контракты на поставку новейшего танка Т-14 "Армата".
Новый танк получит пушку 2А82-1М. Она аналогична Т-14, но отличается повышенной точностью, скорострельностью — до 900 выстрелов. На вооружении будет также система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная установка с пулеметом "Корд-МТ". Корпус танка имеет повышенную живучесть, он защитит экипаж и оборудование от осколочных поражений.
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