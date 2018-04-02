Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео

Секретный радар зенитного комплекса С-500 впервые сняли на видео

Кадры работы всевысотного радара-обнаружителя "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей" попали в выпуск новостей "Вести-Астрахань" на телеканале "Россия-1".

В сюжете говорится о показательных учениях ВКС России : над полигоном Ашулук работали высотные перехватчики МиГ-31БМ, легкие истребители МиГ-29, зенитные комплексы "Панцирь", С-300 и С-400 сбивали ракеты-мишени. Наблюдали за происходящим военные из Белоруссии . Присутствовавшая на учениях журналистка обратила внимание зрителей на работу всевысотного радара-обнаружителя "Енисей" (в ролике он появляется на отметке 1.56).

Поскольку "Енисей" входит в комплект перспективной системы ПВО С-500 "Прометей", данные об этом радаре в открытом доступе отсутствуют, пишет "Военное обозрение" . Можно лишь предположить, что станция является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400. Радар снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавание их принадлежности по принципу "свой-чужой", определение первоочередных целей для выдачи координат на средства поражения. Всю эту работу радар выполняет в автоматическом режиме, распознавая четыре типа воздушных объектов: самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты.

Особенностью зенитной системы С-500 является включение в ее состав нескольких специализированных радаров для захвата и сопровождения различных типов целей. Такая же специализация применяется в средствах поражения: баллистические ракеты предполагается сбивать одними ракетами, спутники — другими, самолеты — третьими. "Прометей" — единственный в мире комплекс ПВО, способный бороться с гиперзвуковыми целями. Сейчас компоненты системы проходят испытания.