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Учебный корабль ВМФ «Перекоп» вошел в Эгейское море
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Учебный корабль ВМФ «Перекоп» вошел в Эгейское море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ВМФ
Учебный корабль ВМФ РФ "Перекоп", отправившийся в поход по маршруту Севастополь-Владивосток, вошел в Эгейское море, сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"Учебный корабль "Перекоп" ВМФ России успешно завершил прохождение черноморской проливной зоны Босфор-Дарданеллы и вышел в Эгейское море в рамках дальнего похода по маршруту Севастополь-Владивосток", — сказал он.
На борту корабля свыше 200 курсантов Военно-морского института (морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ.
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