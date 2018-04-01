Израиль грозит действовать жестче при беспорядках

Израиль грозит действовать жестче, если палестинские беспорядки повторятся

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отверг призывы к международному расследованию гибели полутора десятков палестинцев при разгоне акции протеста на границе сектора Газа и пригрозил действовать еще жестче, если беспорядки повторятся.

Он назвал "лицемерной" позицию мирового сообщества, где многие обвиняют израильских военных, открывших огонь по участникам волнений, в "несоразмерном" применении силы и требуют независимого разбирательства пятничных событий.

"Армия обороны Израиля не будет сотрудничать ни с какой следственной комиссией. Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене", — цитирует Либермана пресс-служба его партии "Наш дом Израиль".

"Солдаты действовали в соответствии с приказом. Их задача — защищать граждан Израиля и границы государства, и они ее четко выполнили… Если беспорядки возобновятся, мы будем действовать еще жестче", — подчеркнул министр.

Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячного протеста, но возлагают ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.

В армии подсчитали, что в пятничной акции участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Военные подчеркивают, что все погибшие оказались мужчинами в возрасте 18-30 лет, и по меньшей мере десять из них принадлежали к группировкам боевиков.

События пятницы задумывались палестинцами как начало полуторамесячной череды выступлений под общим названием "Великий марш возвращения". Кульминационное завершение организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.