В ДНР сбили два украинских беспилотника

В ДНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за сутки в Донбассе

Украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, за минувшие сутки сбито два их беспилотных летательных аппарата, сообщил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта.

"Воспользовавшись перемирием, (противник) усилил ведение воздушной разведки с использованием беспилотников на всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

По его словам, наиболее активную воздушную разведку украинские силовики ведут на горловском и мариупольском направлениях.

"Нашими подразделениями они своевременно уничтожаются из стрелкового оружия. Так, только за прошедшие сутки нами уничтожено два летательных аппарата, которые упали на минные поля между позициями", — добавил Басурин.

Он также призвал международные организации зафиксировать использование беспилотников украинскими силовиками у линии соприкосновения в Донбассе в нарушение минских соглашений.