Ещё
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за сутки в Донбассе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, за минувшие сутки сбито два их беспилотных летательных аппарата, сообщил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта.
"Воспользовавшись перемирием, (противник) усилил ведение воздушной разведки с использованием беспилотников на всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.
По его словам, наиболее активную воздушную разведку украинские силовики ведут на горловском и мариупольском направлениях.
"Нашими подразделениями они своевременно уничтожаются из стрелкового оружия. Так, только за прошедшие сутки нами уничтожено два летательных аппарата, которые упали на минные поля между позициями", — добавил Басурин.
Он также призвал международные организации зафиксировать использование беспилотников украинскими силовиками у линии соприкосновения в Донбассе в нарушение минских соглашений.
РИА Новости: последние новости
В Германии признали неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО Планы пуска российских ракет над Балтикой встревожили Латвию Американский генерал раскрыл стратегию США по борьбе с ИГ*
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия признала провал Tornado224
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»276
Мара Багдасарян показала новые права302
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ469
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности50
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение