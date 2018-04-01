Расчеты «Искандер-М» провели тренировку

Расчеты ОТРК «Искандер-М» провели тренировку по нанесению ракетных ударов

В ходе учения ракетчики отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы.

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) провели плановые тренировки по управлению ракетными ударами на Лужском полигоне в Ленинградской области

В ходе учения ракетчики отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

В занятиях приняли участие около 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц техники ракетного соединения ЗВО.