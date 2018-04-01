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«Перекоп» отправился из Севастополя во Владивосток
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Корабль Балтфлота «Перекоп» отправился из Севастополя во Владивосток 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: пресс-служба ВМФ
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" в рамках учебного похода покинул Севастополь и отправился во Владивосток, сообщил представитель Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.
"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", выполняющий задачи дальнего учебного похода, покинул Севастополь и взял курс на Владивосток", — говорится в сообщении.
Добавляется, что во время похода корабль побывает в четырех океанах и впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. В походе участвуют более 500 курсантов.
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