«Адмирала Кузнецова» сдадут раньше срока

Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируют подписать в апреле

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" планируется подписать в апреле, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.