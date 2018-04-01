Немецкие самолеты Tornado перестанут участвовать в миссиях НАТО

Боевые реактивные самолеты Panavia Tornado, разработанные немецкими специалистами в начале 1970-х годов, фактически перестанут участвовать в миссиях НАТО . Машины чересчур устарели и не могут выполнять задачи альянса, сообщает Der Spiegel

В конфиденциальном докладе Минобороны Германии , который попал в руки журналистов издания, отмечается, что всем 93-м Tornado требуется немедленная модернизация, а для этого необходимы многомиллионные расходы.

Электроника, установленная на самолеты еще в 1980-х годах, сильно устарела. Они не защищены от прослушивания, не располагают системой передачи данных и системой опознавания «свой-чужой».

Издание поясняет, что модернизировать Tornado до 2019 года уже невозможно. Власти страны намерены использовать их до 2035 года, пока самолетам не найдут замену.