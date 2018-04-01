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Германия признала провал Tornado
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Германия признала неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Немецкие самолеты Tornado не соответствуют техническим требованиям Североатлантического альянса, об этом, по информации Der Spiegel, говорится в секретном докладе министерства обороны Германии.
Издание сообщает, что все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы, передает РИА «Новости».
В нынешнем состоянии Tornado «не могут участвовать ни в одной операции НАТО», подчеркивает Der Spiegel.
В секретном докладе министерства обороны говорится, что Tornado, в частности, не защищены от прослушивания. Кроме того, у военных самолетов отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении натовских миссий. Помимо этого, техника не располагает и системой радиолокационного опознавания «свой-чужой», а электроника признала «сильно устаревшей».
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В ведомстве заключили, что в таком состоянии выполнение боевых задач становится «очевидно рискованным». Из-за изношенных истребителей «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО», подытожили в министерстве.
Бундесвер добавляет, что на устранение недостатков Tornado уйдет немало времени: не получится этого сделать, по меньшей мере, до 2019 года, а вопрос того, осуществима ли модернизация самолетов, остается открытым.
Боевые самолеты Tornado были разработаны в 1970-х годах и стали поступать на вооружение в ряд государств с начала 1980-х. Сейчас они принимают участие в миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Ранее в Германии говорили, что планируют использовать Tornado до 2035 года.
В середине марта сообщалось, что командующего германскими ВВС генерал-лейтенанта Карла Мюльнера уволят за лоббирование закупки Германией американских истребителей F-35, который, между тем, попал в рейтинг самых неудачных истребителей.
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