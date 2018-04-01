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На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу
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На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Торжественное открытие состязаний провёл командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Сегодня в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске начался открытый чемпионат по баскетболу.
Торжественное открытие состязаний провёл командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он напутствовал спортсменов на красивую и честную игру и провёл символическое вбрасывание мяча в первом матче между командами штаба «Северные медведи» и «Факел» — управления вооружения флота. Победу одержали «медведи» опередив соперника на 78 очков.
На второй площадке спорткомплекса «Старт» встречались команды соединения ПВО и арктической бригады «Триумф» и «Арктика». Эта игра завершилась со счётом 34:44 в пользу «Арктики».
Всего в чемпионате участвуют четырнадцать баскетюольных сборных объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Сигнал», «Ураган», «Триумф», «Краб», «Северные медведи», «Авиатор», «Факел», «Арктика», «Армата», «Север-Баскет» и «Бастион».
Команды-участники флотского чемпионата, поделены на четыре дивизиона, в зависимости от опыта и мастерства игроков.
Чемпионат продлится до 8 апреля. Игры будут проходить на баскетбольных площадках в различных гарнизонах Северного флота.
Всего будет проведено более 20 баскетбольных матчей.
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