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Кремлевских курсантов наградили на Красной площади
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Более 250 кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торжественный выпуск кремлевских курсантов состоялся в субботу на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
На главной площади страны состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. В российском военном ведомстве сообщили, что более 250 выпускников этого военного вуза получили дипломы и нагрудные знаки об окончании училища.
"Офицерские погоны и дипломы об окончании училища вы получили на Красной площади. Такой чести не удостоено больше ни одно учебное заведение в стране", — заявил на церемонии главнокомандующий Сухопутными войсками генерал— полковник Олег Салюков.
В этом году семь выпускников окончили училище с золотой медалью, более 50 курсантов — с отличием.
Молодые офицеры прошли торжественным маршем по Красной площади, а затем возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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