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Шойгу встретится с главой минобороны Индии
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Шойгу встретится с главой минобороны Индии 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава Минобороны Индии в ходе визита в Москву примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности.
Министр обороны России Сергей Шойгу встретится с главой минобороны Индии Нирмалой Ситараман, который приедет с визитом в Россию 3-5 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в РФ.
«Это будет ее первый визит в Россию в качестве министра обороны», — отметили в дипмиссии.
Глава Минобороны Индии в ходе визита примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности.
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