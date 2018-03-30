На Балтфлоте отработали высадку десанта

На Балтийском флоте прошли учения по высадке морского десанта с участием восьми кораблей

Боевые корабли и авиация Балтийского флота провели учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье Балтийского моря в Калининградской области , сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель флота Роман Мартов "В учениях были задействованы большие десантные корабли (БДК) "Королев" и "Александр Шабалин", десантные катера на воздушной каверне "Мичман Лермонтов", "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский Корсаков", а также десантные катера "Д-67", "Д-325" и "Д-465", свыше десяти единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты флота, вертолеты Ми-24 и Ка-27 морской авиации", — сказал он. В рамках учения в Военной гавани Балтийска подразделения морской пехоты с военной техникой погрузились на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции. Совершив переход морем, экипажи десантных кораблей произвели высадку бронетранспортеров БТР-82А с десантом, отметил Мартов. Огневую поддержку высадки десанта осуществляла корабельная артиллерия. Экипажи "десантников" выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитировавшим средства воздушного нападения и береговую батарею условного противника. С воздуха наступлению морской пехоты помогала морская авиация флота. "Основной упор в учении моряков-десантников был сделан на отработку временных нормативов по погрузке техники, выходу из базы и скоростную переброску десанта в район высадки", — подчеркнул Мартов.