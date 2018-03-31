Весенний призыв начался в России

Он продлится до по 15 июля. Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин

Согласно документу, на службу призовут 128 тысяч человек. По действующему законодательству призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.