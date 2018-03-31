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Весенний призыв начался в России
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Весенний призыв начался в России 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Он продлится до по 15 июля. Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, на службу призовут 128 тысяч человек. По действующему законодательству призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
В Минобороны России уже заявили, что рассчитывают призвать весной около трёх тысяч человек, до этого не сумевших пройти срочную службу по состоянию здоровья, но затем поправивших своё физическое состояние. Позволяющий это закон был принят в конце 2017 года.
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