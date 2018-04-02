Боевики вышли через гумкоридор из Восточной Гуты

Более тысячи боевиков за сутки вышли через гумкоридор из Восточной Гуты

Всего с начала действия гумпауз из Восточной Гуты организован выход 154 286 человек.

Российским Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из сирийского города Дума , сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко

Для этих целей продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1 146 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик провинции Идлиб», — заявил в Евтушенко в ходе брифинга.

С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 30 376 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 286 человек.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликтаи нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни», — подчеркнул Евтушенко.

Деръа. Несмотря на стабилизацию обстановки, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия , Хомс, Дамаск

Евтушенко отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Представители Центра по примирению враждующих сторон проводят мероприятия по скорейшему возращению к мирной жизни людей населенных пунктов Арбил , Джоубар, Айн-Терма и Замалька.

«Сегодня в населенном пункте Арбил мирным жителям выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тыс. порций горячей пищи», — сказал генерал-майор.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

В ходе рабочей встречи между представителями Центра по примирению и губернатором провинции Хомс подписаны соглашения о присоединении населенных пунктов Таксис, Зор-Эл-Жамаклия, Зор-Абу-Дарда, Машиях, Кабиха, Амара, Акшан, Зор-Эль-Малан, Рамалия и Ханшифа к режиму прекращения боевых действий.

Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 90 сирийцам, в том числе 20 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 723 человека.