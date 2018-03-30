Создан опытный образец ЗРК «Деривация-ПВО»

В России создали опытный образец новейшего ЗРК «Деривация-ПВО»

"Есть (образец), сейчас находится на этапе предварительных испытаний", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста на выставке вооружений ArmHiTech-2018.

Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".