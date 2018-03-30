«Игла» сделала «Шилку» еще более смертоносной

"Шилку" вооружили "Иглой" в Алжире#weapons #оружие #бронетехникаhttps://t.co/3UrM21BKKi pic.twitter.com/cXGTxaPnFG— Komandante (@KomandanteS17) 30 марта 2018 г. Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" была принята на вооружении более полувека назад. Она активно применялась во всевозможных войнах и военных конфликтах. В настоящее время данная боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем двух десятков стран мира.

Вооруженные силы Алжира продолжают эксплуатацию более двух сотен таких ЗСУ. Техника не только капитально ремонтируется, но и подвергается модернизации. Судя по появившимся в Сети изображениям, теперь "Шилка" получила ракетное вооружение. Как утверждают алжирские источники, речь идет об улучшенных зенитных комплексах "Игла".

Если ранее 23-мм пушки могли поражать цели лишь на дальности 2500 метров и на высоте 1500 метров, то благодаря ракетному вооружению эти показатели увеличились до 5000 метров и 3500 метров.

Модернизированная ЗСУ-23-4 способна в настоящее время эффективно поражать как наземные, надводные легкобронированные цели, живую силу противника, так и современные воздушные объекты. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, крылатых ракетах, ударных самолетах и вертолетах.

По мнению военных экспертов, став ракетно-пушечной, "Шилка" еще долгие годы сможет оставаться на вооружении, составляя достойную конкуренцию современным иностранным системам войсковой ПВО.