«Игла» сделала «Шилку» еще более смертоносной 

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" была принята на вооружении более полувека назад. Она активно применялась во всевозможных войнах и военных конфликтах. В настоящее время данная боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем двух десятков стран мира.
"Шилку" вооружили "Иглой" в Алжире#weapons #оружие #бронетехникаhttps://t.co/3UrM21BKKi pic.twitter.com/cXGTxaPnFG— Komandante (@KomandanteS17) 30 марта 2018 г.
Вооруженные силы Алжира продолжают эксплуатацию более двух сотен таких ЗСУ. Техника не только капитально ремонтируется, но и подвергается модернизации. Судя по появившимся в Сети изображениям, теперь "Шилка" получила ракетное вооружение. Как утверждают алжирские источники, речь идет об улучшенных зенитных комплексах "Игла".
Если ранее 23-мм пушки могли поражать цели лишь на дальности 2500 метров и на высоте 1500 метров, то благодаря ракетному вооружению эти показатели увеличились до 5000 метров и 3500 метров.
Модернизированная ЗСУ-23-4 способна в настоящее время эффективно поражать как наземные, надводные легкобронированные цели, живую силу противника, так и современные воздушные объекты. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, крылатых ракетах, ударных самолетах и вертолетах.
По мнению военных экспертов, став ракетно-пушечной, "Шилка" еще долгие годы сможет оставаться на вооружении, составляя достойную конкуренцию современным иностранным системам войсковой ПВО.