«МиГ» назвал сроки презентации ударных беспилотников 

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В Минобороны назвали глупостью сообщения об обмане российских радаров истребителями Израиля

Китай заинтересовал зашитый в ракету «Смерч» беспилотник

В России решили создать роботизированную РСЗО для борьбы с дронами