Китай заинтересовал запускаемый «Смерчем» дрон

Китай заинтересовал зашитый в ракету «Смерч» беспилотник

НПК «Техмаш» (входит в Ростех ) продолжил совместно с Китаем опытно-конструкторскую работу по созданию разведывательного беспилотника, запускаемого внутри ракеты РСЗО «Смерч», заявил на выставке ArmHiTec-2018 заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.

По словам Кочкина, в Минобороны этот проект пока не востребован, но им уже заинтересовался Китай.

«Ведется совместная опытно-конструкторская работа с китайской стороной», — передает ТАСС слова Кочкина.

Он отметил, что проведение этих работ вместе с КНР согласовано с российским военным ведомством в установленном порядке.

Напомним, ранее генеральный конструктор оборонного предприятия НПО «Сплав» Николай Макаровец , награжденный орденом Ленина за разработку РСЗО «Смерч», заявил, что предприятие за свой счет разработало беспилотник, запускаемый в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также выразил надежду, что на данную систему в ближайшее время появятся заказчики.