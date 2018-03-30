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Китай заинтересовал запускаемый «Смерчем» дрон
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Китай заинтересовал зашитый в ракету «Смерч» беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
НПК «Техмаш» (входит в Ростех) продолжил совместно с Китаем опытно-конструкторскую работу по созданию разведывательного беспилотника, запускаемого внутри ракеты РСЗО «Смерч», заявил на выставке ArmHiTec-2018 заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.
По словам Кочкина, в Минобороны этот проект пока не востребован, но им уже заинтересовался Китай.
«Ведется совместная опытно-конструкторская работа с китайской стороной», — передает ТАСС слова Кочкина.
Он отметил, что проведение этих работ вместе с КНР согласовано с российским военным ведомством в установленном порядке.
Напомним, ранее генеральный конструктор оборонного предприятия НПО «Сплав» Николай Макаровец, награжденный орденом Ленина за разработку РСЗО «Смерч», заявил, что предприятие за свой счет разработало беспилотник, запускаемый в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также выразил надежду, что на данную систему в ближайшее время появятся заказчики.
По его мнению, первый заказчик данной разработки, вероятно, будет зарубежным, поскольку в России уже определены «структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии».
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