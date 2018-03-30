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На учениях РВСН применили беспилотники
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Впервые в масштабном учении РВСН на Урале применялись беспилотники 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе командно-штабного учения с соединением РВСН в Свердловской области для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ) применялись беспилотные летательные аппараты БЛА различных модификаций.
С помощью БЛА в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн.
В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.
Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек.
В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники. Ранее никогда столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования, как в этих учениях на Урале. Самые уникальные из них — машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевая противодиверсионные машины "Тайфун", "Выстрел". Львиная доля из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.
В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.
В ходе учения также планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.
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