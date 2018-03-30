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В РФ создадут РСЗО для борьбы с вертолетами
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В «Техмаше» рассказали о планах по созданию РСЗО для борьбы с вертолетами 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В России планируют создать реактивную систему залпового огня (РСЗО) малого калибра для противовоздушной обороны, способную, в том числе, сбивать вертолеты и беспилотники, заявил журналистам в пятницу заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
"В будущем мы ставим себе задачу создать РСЗО с элементами роботизации, которая решала бы не только задачу борьбы с наземными целями, но и применялась бы в борьбе с воздушными, то есть речь идет о ПВО последнего рубежа — расстояния 1,5-3 километра. Такая система сможет сбивать вертолеты и беспилотники", — сказал он в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018.
Это будет малокалиберный комплекс (50-80 миллиметров), специально для которого планируется создать новую систему наведения и управления огнем, пояснил Кочкин. РСЗО сможет вести огонь ночью, при задымлении и других помехах.
Пока этот проект является инициативной разработкой "Техмаша", однако компания рассчитывает на интерес к РСЗО со стороны Минобороны России.
"Будем формировать с Минобороны техническое задание на эту систему — я думаю, что к такой системе проявят интерес ВДВ и морская пехота, им нужна огневая поддержка таких РСЗО", — считает глава концерна.
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