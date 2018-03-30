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В войска ПВО ВВО поступила ЗРС С-400
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В войска ПВО Восточного военного округа поступила новая ЗРС С-400 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сейчас зенитчики ВВО осваивают новую технику на полигоне Ашулук (Астраханская область), где в апреле спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет.
Военнослужащие воинской части объединения авиации и ПВО Восточного военного округа получили на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400.
Сейчас зенитчики осваивают новую технику на полигоне Ашулук (Астраханская область), где в апреле спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет.
Расчеты С-400 на сегодняшний день выполнили первые учебные (электронные) пуски.
Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400.
С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности, самолётов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.
ЗРС С-400 в сравнении с предшественниками показывает более чем двукратный рост эффективности. Это единственная система, способная выборочно работать с использованием более 4 типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, для создания эшелонированной обороны.
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