Военные отчитались об испытаниях «Сармата»

Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний

В ходе испытаний было выполнено более 50-ти поставленных задач. В первую очередь, специалистов интересовало состояние ракеты во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета.

Испытания прошли успешно. Как отметили в Минобороны РФ, «Сармат» может атаковать объекты противника в любой точке земного шара и преодолевать самые современные системы ПРО.

Серийное производство ракеты начнется уже в 2020 году, а еще через год комплекс поставят на боевое дежурство.