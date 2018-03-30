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Военные отчитались об испытаниях «Сармата»
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Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министерство обороны РФ протестировало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».
В ходе испытаний было выполнено более 50-ти поставленных задач. В первую очередь, специалистов интересовало состояние ракеты во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета.
Испытания прошли успешно. Как отметили в Минобороны РФ, «Сармат» может атаковать объекты противника в любой точке земного шара и преодолевать самые современные системы ПРО.
Серийное производство ракеты начнется уже в 2020 году, а еще через год комплекс поставят на боевое дежурство.
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