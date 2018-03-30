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Корабли ТОФ провели стрельбы
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Боевые корабли ТОФ на Камчатке и в Приморье провели ракетные и артиллерийские стрельбы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач в морских полигонах.
В заливе Петра Великого в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» в обеспечении морского буксира «МБ-93» провёл серию артиллерийских стрельб по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также БПК произвел пуск по надводной мишени зенитной ракеты комплекса самообороны «Кинжал».
Сегодня же артиллерийские стрельбы по щиту провели ракетные катера «Р-29» и «Р-266».
У побережья Камчатки комплексную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям выполнил малый ракетный корабль «Мороз». Комендоры корабля огнем зенитной артиллерии уничтожили макет плавающей мины. Также корабль осуществил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса «Оса» по воздушной и по морской мишеням.
Тактический фон для отработки задач кораблями создавали противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.
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