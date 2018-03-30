«Шмели» отбили атаку диверсантов

На Каспии отряд катеров «Шмель» отбил нападение диверсантов

Отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии типа "Шмель" отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Учения прошли в акватории морского полигона боевой подготовки корабельного соединения.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, по замыслу маневров четыре катера Каспийской флотилии, при патрулировании акватории, обнаружили группу быстроходных катеров, не отвечающих на запрос в радиосети. При сближении с неопознанными судами отряд "Шмелей" напоролся на вооруженное сопротивление — огонь из пулеметов и гранатометов.

"Экипажи артиллерийских катеров моментально вступили во встречный бой с противником и уничтожили быстроходные средства из 76-мм артиллерийской пушки "Д-56ТС", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В пресс-службе ЮВО отметили, что для создания условий, максимально приближенных к боевым, во время учений применялись средства имитации и холостые боеприпасы.

Справка "РГ"