«Шмели» отбили атаку диверсантов

Отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии типа "Шмель" отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Учения прошли в акватории морского полигона боевой подготовки корабельного соединения.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, по замыслу маневров четыре катера Каспийской флотилии, при патрулировании акватории, обнаружили группу быстроходных катеров, не отвечающих на запрос в радиосети. При сближении с неопознанными судами отряд "Шмелей" напоролся на вооруженное сопротивление — огонь из пулеметов и гранатометов.
"Экипажи артиллерийских катеров моментально вступили во встречный бой с противником и уничтожили быстроходные средства из 76-мм артиллерийской пушки "Д-56ТС", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В пресс-службе ЮВО отметили, что для создания условий, максимально приближенных к боевым, во время учений применялись средства имитации и холостые боеприпасы.
Справка "РГ"
Речной артиллерийский катер "Шмель" предназначен для несения дозорной службы на реках и озерах, уничтожения речных судов противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем, перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей. Вооружение катеров проекта "Шмель" составляют две 76-мм артиллерийские установки, 140 — мм пусковая реактивная установка и пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания — 320 морских миль. Катера данного типа выпускались до 1972 года и до недавнего времени состояли на вооружении России, Украины, Узбекистана и Камбоджи.