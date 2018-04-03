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США создадут в сирийском Манбидже две военные базы
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СМИ: США создадут в сирийском Манбидже две военные базы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
США создают две военные базы в подконтрольном силам самообороны сирийских курдов (YPG) районе Манбиджа к западу от реки Евфрат, сообщает во вторник агентство Anadolu ссылкой на местные источники.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* в июне 2016 года.
Отмечается, что одна из американских баз строится на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от селения Дадат к северу от города Манбидж. Американские войска стянули в этот район большое число строительной техники. Строящаяся база находится в восьми километрах от реки Саджу, отделяющей Манбидж от района Джераблус, перешедшего под контроль турецкой армии и сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах.
Вторую базу США строят на юге селения Дадат, в четырех километрах от зоны, подконтрольной участникам операции "Щит Евфрата". Американские военные дислоцированы в районе Нуаймия, где ведутся строительные работы. Как сообщает агентство, после завершения строительства эта база станет наиболее близким к зоне проведения операции "Щит Евфрата" местом дислокации американских войск в Сирии.
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