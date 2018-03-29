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Более тысячи жителей вышли через гумкоридор
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Более тысячи жителей вышли в четверг через гумкоридор в Восточной Гуте 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В четверг через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли более тысячи мирных жителей, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышли 1049 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинули 28 тысяч 495 человек", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению были выведены 136 тысяч 191 человек.
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