Начались масштабные учения авиации

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Начались масштабные учения Военно-транспортной авиации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России проходят учения Военно-транспортной авиации, задействовано более 30 самолетов Ил-76, сообщили в Минобороны.
«В регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов проходят летно-тактические учения подразделений Военно-транспортной авиации.
Всего в мероприятии задействовано более 30 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения с «Ярсами», которые пройдут в конце марта в Свердловской области.
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