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В Латвии возмущены российскими учениями
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«Не позволим испортить Пасху»: в Латвии возмутились российскими учениями 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс выступил с призывом не бояться "русских учений". Об этом он написал в своем Twitter.
В своем сообщении парламентарий заявил, что "Латвия не позволит России испортить Пасху" (военными учениями — Прим. ред.), имея в виду заявленные Россией на 4-6 апреля тренировочные ракетные пуски в Балтийском море.
"Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху" — отмечается в сообщении Артиса Пабрикса в Twitter.
При этом министерство обороны Латвии признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобных учений на этих территориях.
Пабрикс также посетовал, что Швеция, Польша и Латвия понесут экономический ущерб от российских учений, так как в период запуска ракет будет нарушено движение по морю в этом районе.
Кроме того, депутат заявил, что у России достаточно собственной территории для проведения учений, назвав запланированные Россией войсковые мероприятия "бахвальством" и "сигналом угрозы".
"Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море. Нарушение движения и так далее. Если вы хотите проводить учения, попытайтесь делать это на своей территории", — говорится в еще одном сообщении парламентария в Twitter.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова из-за планов России провести тренировочный пуск ракет над исключительной экономической зоной прибалтийской республики.
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