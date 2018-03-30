Латвию встревожили пуски российских ракет

Планы пуска российских ракет над Балтикой встревожили Латвию

Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова в связи с недовольством планами Москвы устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной республики в Балтийском море, сообщает Sputnik Латвия.

Ранее российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвию о тренировочных пусках ракет с 4 по 6 апреля.

"Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем", — заявили в Минобороны Латвии.

Латвийская сторона потребовала у атташе детальной информации о планируемых действиях и о том, как будет обеспечена безопасность.

Минобороны заявило, что Балтийское море имеет важное значение для экономики, и действия России повредят экономической активности, а также увеличат риск инцидентов.

Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии в ответ на просьбу России согласилось закрыть на следующей неделе воздушное пространство республики на высоте 18 км в зоне, предусмотренной для тренировочных запусков российских ракет.

Директор АГА Марис Городцов пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило.

В ходе переговоров АГА удалось изменить координаты зоны запусков, так как первоначально она была на активном перекрестке воздушных путей. На вопрос, какое влияние запуски ракет окажут на пассажирские авиаперевозки, Городцов ответил, что пока это сложно прогнозировать, но ясно, что эту зону придется облетать.