Корабли Балтийского флота провели стрельбы

Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Следующим этапом боевой подготовки для БДК «Королев» и «Александр Шабалин» станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Королев» и «Александр Шабалин» Балтийского флота (БФ) успешно отработали элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевые суда и средства воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей совместно отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов и ударов средств воздушного нападения. Боевые стрельбы выполнялись как в дневное, так и в ночное время. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации БФ.

Также экипажи выполнили задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями, провели внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть и радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, экипажи кораблей успешно решили задачу по уничтожению морских плавающих мин.

Следующим этапом боевой подготовки для БДК станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье.