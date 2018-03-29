Ещё
Корабли Балтийского флота провели стрельбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Следующим этапом боевой подготовки для БДК «Королев» и «Александр Шабалин» станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье.
В соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Королев» и «Александр Шабалин» Балтийского флота (БФ) успешно отработали элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевые суда и средства воздушного нападения условного противника.
Экипажи кораблей совместно отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов и ударов средств воздушного нападения. Боевые стрельбы выполнялись как в дневное, так и в ночное время. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации БФ.
Также экипажи выполнили задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями, провели внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть и радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, экипажи кораблей успешно решили задачу по уничтожению морских плавающих мин.
Следующим этапом боевой подготовки для БДК станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье.
ТК «Звезда»: последние новости
Человеческий фактор не остановит «Мертвую руку» - западный эксперт На Главном военно-морском параде покажут 18 новейших кораблей В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера247
Юлия Скрипаль пошла на поправку72
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово46
Китай готовит для США ответный удар73
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну307
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение