КНДР не заметила собственного призыва о ядерном оружии

Северная Корея не заметила собственного призыва отказаться от ядерного оружия

«Следуя заветам председателя Ким Ир Сена и генерального секретаря Ким Чен Ира, мы стремимся к денуклеаризации полуострова, это наша неизменная позиция», — приводило слова северокорейского лидера Ким Чен Ына «Синьхуа».

В то же время, как писало китайское агентство, Ким Чен Ын в очередной раз отметил, что Пхеньян «решит вопрос денуклиаризации», как только Южная Корея и США «доброжелательно отреагируют на усилия Северной Кореи, создадут атмосферу мира и стабильности, будут делать поступательные и синхронные шаги для достижения мира».

Помимо этого «Синьхуа» приводит слова Си Цзиньпина о намерении Пекина содействовать ядерному разоружению Корейского полуострова.

«Китай придерживается цели денуклеаризации полуострова, обеспечения мира и стабильности, решения вопросов путем диалога и консультаций», — заявил китайский лидер. При этом ЦТАК об этих словах председателя КНР также не упоминает.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта совершил неофициальный визит в Китай, первую за время нахождения у власти зарубежную поездку. В ходе встреч с председателем КНР Си Цзиньпином он получил уверения в вечной дружбе между двумя странами.