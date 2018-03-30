«Техмаш» начал разработку оружия для ударных дронов

«Техмаш» начал разработку оружия для ударных беспилотников

НПК "Техмаш" (входит в Ростех ) начал разработку оружия для ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec-2018 заместитель генерального директора компании Александр Кочкин.

"Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы", — сообщил он.

Пока поступление на вооружении российской армии ударных беспилотников официально не подтверждалось, однако осенью министр обороны РФ Сергей Шойгу осенью заявлял, что такие БПЛА поступят в Вооруженные силы уже в ближайшее время. До этого, летом 2017 года, замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что ОКБ "Симонова" создало опытный образец тяжелого ударного беспилотника, который должен выйти на госиспытания в 2018 году.

Ираке. Большим числом ударных БПЛА, оснащенных различными системами вооружения, в настоящее время обладают США . В частности, американские беспилотники MQ-1 Predator, способные нести управляемые ракеты, активно применялись для ударов по наземным целям в Афганистане

Гендиректор компании рассказал и о планах коценрна создать реактивные снаряды для систем залпового огня и авиационные бомбы, которые будут выводить из строя электронику противника с помощью электромагнитного импульса.

"Это будет начинка боеприпасов. Возможно ее применение как на ствольной артиллерии, так реактивными системами залпового огня, так и на авиационных средствах поражения", — сообщил он, отвечая вопрос ТАСС о планах по созданию электромагнитных боеприпасов.

Кочкин уточнил, что такие разработки уже велись ранее, в том числе НПО "Сплав" (входит в "Техмаш", разработчик РСЗО), однако Минобороны РФ не поддержало этот проект. "Пока заказчик нам такую работу не заказывает, они удовлетворены работой наземной и воздушной средств радиоэлектронной борьбы, и в новой госпрограмме вооружения таких опытно-конструкторских работ нет. Поэтому мы себе ставим задачу в инициативном порядке разрабатывать такие образцы специального назначения", — пояснил зам главы "Техмаша", добавив, что задел по этим боеприпасам уже есть.

Кочкин также сообщил, что компания планирует разработать еще один вид спецбоеприпасов — для ведения оптической разведки.

На сегодняшний день предприятия "Техмаша" выпускают два вида спецбоеприпасов — маскировачные (создают аэрозольную завесу на поле боя) и осветительные.

Предприятия концерна "Техмаш" выпускают различные системы РСЗО, в том числе "Торнадо-С" и реактивные выстрелы к ним. Также концерн выпускает боеприпасы различного назначения к наземным, морским и танковым артиллерийским системам, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др.