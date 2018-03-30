Испытания «Сармата» могут завершить досрочно, считает эксперт

Минобороны России опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". На кадрах 23-секундного ролика показан пуск ракеты с космодрома Плесецк . Это уже вторые бросковые испытания "Сармата". Первые прошли в декабре 2017 года.

С опережением плана

"Первоначально планировалось, что "Сарматы" пойдут на вооружение после 2022 года. Сейчас график "сдвинулся влево" — был назван 2021 год. Не удивлюсь, если вскоре будет назван 2020 год. Сейчас у нас имеется передовая технологическая база: предприятия, которые изготавливают ракету, перешли на цифровое проектирование, и это значительно ускоряет процесс производства ракет", — заявил РИА Новости Леонков.

По его словам, от принятия МБР на вооружение до постановки на боевое дежурство проходит, как правило, год.

"То есть, к 2021 году ракетные комплексы могут заступить на боевое дежурство", — сказал эксперт.

Он отметил, что очередные бросковые испытания РС-28 "Сармат" прошли по плану.

"Можно даже сказать — с некоторым опережением. Теперь ждем завершающих испытаний, когда ракету пустят на максимальную дальность с космодрома Плесецк для поражения условного района на камчатском полигоне Кура", — сказал Леонков.

В соответствии с договорами

Он пояснил, что эта ракета создается по тому же принципу, что и ее предшественница — РС-36 "Воевода".

"Она будет шахтного базирования. Когда из шахт будут изыматься РС-36 для утилизации, их место будут занимать РС-28 "Сармат". Когда ракеты "Сармат" полностью заступят на боевое дежурство, заключенные договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений по количеству носителей и боеголовок Россия не нарушит", — подчеркнул собеседник агентства.

"По качеству "Сармат", конечно, превосходит все существующие аналоги, в том числе РС-36М "Воеводу" и то, что есть у наших ближайших супостатов — ракеты "Трайдент-2" и "Минитмен-3". Основное преимущество "Сармата" — это гиперзвуковые боевые блоки. Второе его преимущество — быстрый выход на рабочую орбиту — прохождение активного участка, когда ракета выходит из шахты на баллистическую траекторию. Таких аналогов сейчас нет ни у кого", — добавил Леонков.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ракета "Сармат" "при весе более 200 тонн имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности".

Командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что в ходе испытаний "Сармата" планируется отработать более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместно с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".

Позже в интервью в фильме "Миропорядок-2018" Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.