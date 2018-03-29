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РФ и Украина прекратили соглашение о поставках оружия
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Между Россией и Украиной прекращено действие соглашение о поставках оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прекращено соглашение между Россией и Украиной от 1995 года о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
"Двадцать восьмого марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года", — говорится в официальном сообщении МИД РФ.
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