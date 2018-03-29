В РФ обеспокоены милитаризацией Польши

В МИД обеспокоены продолжающейся милитаризацией Польши

"Обеспокоены прогрессирующей милитаризацией этого государства. И недавним подтверждением этого стало подписание контракта на поставку американских комплексов "Пэтриот". Официальная Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск", — сказала Захарова, комментируя подписание Польшей контракта на поставку американских комплексов ПРО "Пэтриот".

По ее словам, руководство Польши добивается наращивания сил и средств натовских союзников на польской территории, кроме того продолжается реализация американских планов по созданию на севере Польши базы противоракетной обороны.

"Рассматриваем предпринимаемые шаги в качестве элемента дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозы национальной безопасности РФ", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российских оборонных ресурсов достаточно для обеспечения неприкосновенности западных границ РФ и защиты территории России.