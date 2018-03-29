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В РФ обеспокоены милитаризацией Польши
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В МИД обеспокоены продолжающейся милитаризацией Польши 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия обеспокоена продолжающейся милитаризацией Польши, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены прогрессирующей милитаризацией этого государства. И недавним подтверждением этого стало подписание контракта на поставку американских комплексов "Пэтриот". Официальная Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск", — сказала Захарова, комментируя подписание Польшей контракта на поставку американских комплексов ПРО "Пэтриот".
По ее словам, руководство Польши добивается наращивания сил и средств натовских союзников на польской территории, кроме того продолжается реализация американских планов по созданию на севере Польши базы противоракетной обороны.
"Рассматриваем предпринимаемые шаги в качестве элемента дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозы национальной безопасности РФ", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что российских оборонных ресурсов достаточно для обеспечения неприкосновенности западных границ РФ и защиты территории России.
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